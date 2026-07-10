В ДНР благоустраивают 40 общественных пространств Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике благоустраивают 40 общественных пространств. Об этом сообщили в Министерстве строительства России.

Этот и другие вопросы поднимались на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

Приоритетное направление совместной работы является благоустройство общественных пространств в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустраивают 40 общественных пространств в ДНР. За проекты отдали более 100 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты уже подготовили 232 котельные и отремонтировали 549 котлов.

Кроме того, с начала 2026 года в Республике ввели в эксплуатацию 75,7 тысячи квадратных метров многоквартирного жилья, а всего в стадии строительства находится более 850 тысяч квадратных метров, из которых свыше 401 тысячи планируется сдать до конца текущего года.

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