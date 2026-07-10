В ДНР к отопительному сезону подготовили уже 232 котельные. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты уже подготовили 232 котельные и отремонтировали 549 котлов. Об этом сообщили в Министерстве строительства России.

Этот и другие вопросы поднимались на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с Главой ДНР Денисом Пушилиным.

- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в регионе в настоящее время проводится проверка жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений с выдачей паспортов готовности. В котельных выполняются ремонтные работы, - рассказали в Минстрое России.

Ранее сообщалось, что в Донецке реализуют масштабный проект по модернизации системы теплоснабжения. Изменения в структуре отопления связаны с тем, что с завершением отопительного сезона 2025-2026 годов из эксплуатации вывели источники тепловой энергии ТЭЦ-ПВС Донецкого металлургического завода.

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