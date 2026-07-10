В ДНР к отопительному сезону подготовили уже 232 котельные

В Донецкой Народной Республике идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты уже подготовили 232 котельные и отремонтировали 549 котлов. Об этом сообщили в Министерстве строительства России.
Этот и другие вопросы поднимались на встрече министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с Главой ДНР Денисом Пушилиным.
- В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в регионе в настоящее время проводится проверка жилых домов, школ, детских садов и лечебных учреждений с выдачей паспортов готовности. В котельных выполняются ремонтные работы, - рассказали в Минстрое России.
Ранее сообщалось, что в Донецке реализуют масштабный проект по модернизации системы теплоснабжения. Изменения в структуре отопления связаны с тем, что с завершением отопительного сезона 2025-2026 годов из эксплуатации вывели источники тепловой энергии ТЭЦ-ПВС Донецкого металлургического завода.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В котельной «Кубанская» в Мариуполе установили новое оборудование к зиме
В Приморском районе Мариуполя обновили оборудование котельной (подробнее)