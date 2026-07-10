В котельной «Кубанская» в Мариуполе установили новое оборудование к зиме

В Приморском районе Мариуполя обновили оборудование на котельной «Кубанская» - в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в компании «Донбасстеплоэнерго».
Специалисты установили на котельной резервный сетевой насос и обратный клапан. Сетевой насос отвечает за циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям, а обратный клапан защищает систему от гидравлических ударов, предотвращая обратное движение теплоносителя и тем самым повышая надежность работы всей системы.
Наличие резервного насоса позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации: в случае сбоя основного оборудования специалисты смогут в кратчайшие сроки запустить запасную линию.
- Такой подход позволяет обеспечить непрерывную подачу теплоносителя, а значит, жители могут быть уверены: даже в непредвиденной ситуации тепло продолжит поступать в их дома, - пояснили на предприятии.
В «Донбасстеплоэнерго» подчеркивают, что подготовка объектов теплоснабжения ведется системно: каждый установленный механизм и проверенный узел - важный элемент общей схемы, обеспечивающей стабильную и бесперебойную работу инфраструктуры в холодный период.
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