В котельной «Кубанская» в Мариуполе установили новое оборудование к зиме

Специалисты установили на котельной резервный сетевой насос и обратный клапан. Фото: «Донбасстеплоэнерго»

В Приморском районе Мариуполя обновили оборудование на котельной «Кубанская» - в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщили в компании «Донбасстеплоэнерго».

Специалисты установили на котельной резервный сетевой насос и обратный клапан. Сетевой насос отвечает за циркуляцию теплоносителя по тепловым сетям, а обратный клапан защищает систему от гидравлических ударов, предотвращая обратное движение теплоносителя и тем самым повышая надежность работы всей системы.

Наличие резервного насоса позволит оперативно реагировать на нештатные ситуации: в случае сбоя основного оборудования специалисты смогут в кратчайшие сроки запустить запасную линию.

- Такой подход позволяет обеспечить непрерывную подачу теплоносителя, а значит, жители могут быть уверены: даже в непредвиденной ситуации тепло продолжит поступать в их дома, - пояснили на предприятии.

В «Донбасстеплоэнерго» подчеркивают, что подготовка объектов теплоснабжения ведется системно: каждый установленный механизм и проверенный узел - важный элемент общей схемы, обеспечивающей стабильную и бесперебойную работу инфраструктуры в холодный период.

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