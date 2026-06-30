Новые котельные вместо устаревшей станции: В Донецке меняют систему теплоснабжения

Жители могут быть спокойны: следующей зимой город не останется без тепла. Фото (архив): Минстрой ДНР

В Донецке реализуют масштабный проект по модернизации системы теплоснабжения. Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства ДНР, в городе ведется строительство трех блочно-модульных котельных.

Изменения в структуре отопления связаны с тем, что с завершением отопительного сезона 2025-2026 годов из эксплуатации вывели источники тепловой энергии ТЭЦ-ПВС Донецкого металлургического завода. Эта станция десятилетиями обеспечивала теплом 158 зданий, среди которых - 2 больницы, 5 учебных заведений и 4 детских сада.

- Жители могут быть спокойны: следующей зимой эта часть города не останется без тепла. Для обеспечения бесперебойной подачи отопления всем потребителям запланирована масштабная модернизация, - заверили в ведомстве.

Вместо одной крупной, но устаревшей станции город получит три современные и энергоэффективные блочно-модульные котельные. Они отличаются компактностью, надежностью и экономичностью в обслуживании.

Блочно-модульные котельные отличаются компактностью, надежностью и экономичностью в обслуживании. Фото (архив): Администрация Шахтерска

Финансирование и реализацию проекта взяло на себя ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго». По словам генерального директора предприятия Сергея Полхова, благодаря проведенной модернизации подача тепла потребителям станет более надежной.

- Мы запланировали масштабную модернизацию, в рамках которой вместо одной крупной станции город получит три современные и энергоэффективные блочно-модульные котельные. Все три объекта будут полностью построены и готовы к подключению абонентов до начала нового отопительного сезона, - заявил он.

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