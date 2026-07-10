Жительница Донецка потеряла более 15 миллионов рублей из-за мошенников (архивное фото) Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Донецка 1986 года рождения потеряла более 15 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.

- Потерпевшей поступали звонки якобы от сотрудников фонда «Защитники Отечества», службы кибербезопасности, ФСБ и Центрального банка, которые убедили ее передать все имеющиеся денежные средства для их дельнейшей декларации, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УМВД России «Донецкое» призывают жителей региона ни при каких условиях не передавать деньги незнакомца.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».

Кроме того, сообщалось, что пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Снежном задержали двух мошенников, похитивших у пенсионеров более 7 млн рублей

В Снежном мошенники представлялись сотрудниками ведомств и требовали «декларировать» деньги (подробнее)