Жительница Донецка потеряла более 15 миллионов рублей из-за мошенников

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Жительница Донецка 1986 года рождения потеряла более 15 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел по Донецкой Народной Республике.
- Потерпевшей поступали звонки якобы от сотрудников фонда «Защитники Отечества», службы кибербезопасности, ФСБ и Центрального банка, которые убедили ее передать все имеющиеся денежные средства для их дельнейшей декларации, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Сотрудники УМВД России «Донецкое» призывают жителей региона ни при каких условиях не передавать деньги незнакомца.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе полиция задержала 57-летнюю пособницу дистанционных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД ДНР, 78-летнему пенсионеру в мессенджере позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и под предлогом декларирования денег убедил передать их «внештатному сотруднику».
Кроме того, сообщалось, что пенсионерка из Макеевки отдала мошенникам более двух миллионов рублей.
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