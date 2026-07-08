Пушилин и Никонорова поздравили молодоженов в День семьи, любви и верности. Фото: ТГ/Пушилин

В День семьи, любви и верности Глава ДНР Денис Пушилин и сенатор Наталья Никонорова поздравили молодоженов Кирилла Рыженкова и Анастасию Бойко. Пара познакомилась за чашкой кофе - искренний разговор перерос в настоящее чувство.

- Ребята работают в «Народной Дружине», поэтому знают, что такое ответственность, и я уверен, это качество они пронесут через всю совместную жизнь, - сказал Глава ДНР.

Глава Республики пожелал им долгих лет счастья, умения слышать друг друга и сохранить чистую любовь.

Ранее сообщалось, что Глава ДНР вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам, которые отмечают 30 и 40 лет со дня свадьбы. Денис Пушилин принял участие в заседании совета движения детей и молодежи в ДНР.

Кроме того, молодая пара дружинников из Донецкой Народной Республики приняла таинство крещения в День семьи, любви и верности.

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