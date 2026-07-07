Четыре пары из ДНР получили медали «За любовь и верность» за 25 лет брака. Фото: Алексей Исаев

Накануне Дня семьи, любви и верности министр труда и социальной защиты ДНР Алексей Исаев вручил медали «За любовь и верность» четырем семейным парам, прожившим в браке больше 25 лет.

- Валентина и Сергей Кошарные, Елена и Александр Исаковы, Ирина и Геннадий Киянко, Винира и Гарифулл Асхадуллины. За плечами этих людей десятилетия совместной жизни, полные любви, уважения и поддержки друг друга, - сказал министр.

Он добавил, что они за чаем обсудили, как важно беречь друг друга, сохранять тепло дома. Каждая пара поделилась секретами долгого счастливого союза - у всех общее: уважение, терпение и умение слышать друг друга. Исаев поблагодарил их за мудрость и верность традициям.

Ранее сообщалось, что долгожительницу Снежного в ДНР поздравили с 90-летним юбилеем.

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