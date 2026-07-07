Долгожительницу Снежного поздравили с 90-летним юбилеем. Фото: Администрация Снежного

Долгожительницу Снежного в Донецкой Народной Республике поздравили с 90-летним юбилеем. В гости к Татьяне Карасевой лично приехал глава городского округа Сергей Ермаков и вручил ей подарки, а также поздравительное письмо.

- Татьяна Ивановна родилась в Днепропетровской области. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор активно занимается огородом и садом. Свой день рождения Татьяна Ивановна отмечает в кругу близких людей, - рассказали в Администрации Снежного.

В ответ на поздравления Татьяна Карасева пожелала всем жителям Снежного процветания, мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что жительница Тореза Надежда Сираковская отметила 95-летний юбилей. Имениннице передали поздравления от Президента России Владимира Путина. В настоящее время Сираковская воспитывает троих внуков и пятерых правнуков.

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