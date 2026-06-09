Жительнице Тореза передали поздравление с 95-летним юбилеем от Владимира Путина

Жительницу Тореза поздравили с 95-летним юбилеем. Фото: ЕР ДНР

Жительница Тореза Надежда Сираковская отметила 95-летний юбилей. Ее поздравить приехал глава муниципалитета Артем Чесноков, а также заместитель директора «Импэкс-Дон» Сергей Макаров и замруководителя Донецкого реготделения «Единой России» Александр Гончарук. Имениннице передали поздравления от Президента России Владимира Путина.

- Уважаемая Надежда Климентьевна! Примите, пожалуйста, поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы гордимся вами! Желаем вам крепчайшего здоровья, долгих и счастливых лет жизни, а также долгожданного мира. Пусть каждый ваш день будет наполнен благополучием, - поздравил юбиляршу Макаров.

Как рассказали в пресс-службе «Единой России», в настоящее время Сираковская воспитывает троих внуков и пятерых правнуков.

Ранее сообщалось, что жительницу поселка Зайцево в ДНР поздравили со столетним юбилеем.

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