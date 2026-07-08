Молодая пара из ДНР приняла таинство крещения в День семьи, любви и верности. Фото: «Народная Дружина» ДНР

Молодая пара дружинников из Донецкой Народной Республики приняла таинство крещения в День семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе «Народной Дружины» ДНР.

- Влюбленные долго готовились к таинству Крещения, и в главный семейный праздник страны, смогли вместе совершить этот важный шаг. В наше время мы наблюдаем прекрасную тенденцию: молодежь все чаще приходит к вере не по традиции, а по зову сердца, через глубокие размышления и осознанный выбор, - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что крещение – это новое рождение.

Ранее сообщалось, что Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил важность традиционных ценностей и роли семьи в жизни общества. По словам Пушилина, сегодня ДНР является лидером по рождаемости среди воссоединенных регионов.

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