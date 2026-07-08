Пушилин назвал семью главной жизненной опорой

В ДНР отмечают День семьи, любви и верности. Фото (архив): ТГ/Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Он отметил важность традиционных ценностей и роли семьи в жизни общества.

По словам Пушилина, сегодня ДНР является лидером по рождаемости среди воссоединенных регионов: за последние три года этот показатель вырос на 14%. Глава Республики пояснил, что за этой статистикой стоит глубокая приверженность местных жителей традиционным ценностям, уважение к материнству и детству, а также вера в лучшее будущее, несмотря на непростые условия.

Особое внимание Денис Пушилин уделил многодетным семьям. Он заявил, что такие семьи - пример настоящей любви и преданности. Глава ДНР подчеркнул, что дети дают силы держаться вместе и наполняют жизнь смыслом, а искренняя забота друг о друге помогает пережить даже самые сложные времена.

- В быстро меняющемся мире семья остается нашей главной жизненной опорой, - отметил руководитель региона.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре пары из ДНР получили медали «За любовь и верность» за 25 лет брака

В преддверии Дня семьи, любви и верности в ДНР вручили медали «За любовь и верность» (подробнее)