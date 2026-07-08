Студенты Донецкой академии транспорта обследовали дороги у школ Донецка. Фото: Минтранс ДНР

Студенты Донецкой академии транспорта участвуют в реальных проектах по улучшению дорожной инфраструктуры. Академия уже больше 30 лет готовит специалистов для отрасли, сочетая учебу с практикой. Об этом сообщили в Минтрансе ДНР.

Под руководством начальника научно-исследовательского института академии Ирины Яблуновской и при координации Минтранса ДНР студенты обследовали дорожную сеть у одной из школ Донецка. Проверяли, соответствует ли организация движения требованиям ГОСТ Р 52289-2019. По итогам подготовили рекомендации, которые направят в Минтранс и городскую администрацию.

Ранее сообщалось, что в Донецком республиканском краеведческом музее в рамках реконструкции было установлено около 90 новых стеклопакетов. В настоящее время специалисты завершают работу с откосами, чтобы придать окнам эстетичный вид.

Кроме того, автотранспорт донецкого предприятия «Донспецмаш» поступает на общероссийский рынок.

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