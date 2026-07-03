Донецкое предприятие «Донспецмаш» поставляет автотранспорт по всей России

Фото: Николай МЫСИН.
Автотранспорт донецкого предприятия «Донспецмаш» поступает на общероссийский рынок. Об этом ТАСС сообщил Председатель совета директоров Сергей Гусев.
По его словам, в Донбассе автомобильной промышленности не было никогда. Сейчас при поддержке главы региона Дениса Пушилина, Минпромторга и первого вице-премьера Дениса Мантурова здесь пишут новую историю автопрома.
Производство гражданского транспорта запустили осенью 2025 года. Гусев подчеркнул, что это важно для импортозамещения, и отметил перспективы: в Донбассе живут уникальные люди, качественно выполняющие свою работу.
Ранее сообщалось, что завод высоковольтных опор в Донецке запустил производство горячего оцинкования. Более четырех тысяч тонн металлоконструкций отгружено из ДЗВО для восстановления энергетики Донецкой Народной Республики.
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