Донецкое предприятие «Донспецмаш» поставляет автотранспорт по всей России (архивное фото) Фото: Николай МЫСИН.

Автотранспорт донецкого предприятия «Донспецмаш» поступает на общероссийский рынок. Об этом ТАСС сообщил Председатель совета директоров Сергей Гусев.

По его словам, в Донбассе автомобильной промышленности не было никогда. Сейчас при поддержке главы региона Дениса Пушилина, Минпромторга и первого вице-премьера Дениса Мантурова здесь пишут новую историю автопрома.

Производство гражданского транспорта запустили осенью 2025 года. Гусев подчеркнул, что это важно для импортозамещения, и отметил перспективы: в Донбассе живут уникальные люди, качественно выполняющие свою работу.

Ранее сообщалось, что завод высоковольтных опор в Донецке запустил производство горячего оцинкования. Более четырех тысяч тонн металлоконструкций отгружено из ДЗВО для восстановления энергетики Донецкой Народной Республики.

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