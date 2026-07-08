В краеведческом музее Донецка полностью восстановили остекление. Фото: Донецкий республиканский краеведческий музей

В Донецком республиканском краеведческом музее в рамках реконструкции было установлено около 90 новых стеклопакетов. В настоящее время специалисты завершают работу с откосами, чтобы придать окнам эстетичный вид. Об этом «КП Донецк» сообщили в пресс-службе Донецкого краеведческого музея.

- Новые окна обеспечат сохранение тепла и оптимальный микроклимат, что важно для сохранности экспонатов. Для посетителей созданы более комфортные условия, для сотрудников - возвращение к нормальной работе, - рассказал министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Генеральный директор музея Марина Максимчук поблагодарила главу Правительства Республики и Министерство культуры ДНР за поддержку.

Ранее сообщалось, что «Донбасс Оперу» включили в программу ремонта на 2028-2030 годы. Здание шесть раз подвергалось обстрелам ВСУ. Повреждения получили фасада, кровля и инженерная инфраструктура.

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