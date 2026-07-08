В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

В центре Донецка планируют создать современный спортивный центр. В этих целях Корпорация развития Донбасса сформировала уже второе инвестиционное предложение на территории столицы Донецкой Народной Республики.

В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

Как сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров, речь идет о двухэтажном помещении площадью более 2400 квадратных метров в бизнес-центре «Пушкинский».

Спортивный центр представляет собой фитнес-клуб, на территории которого будет обустроен бассейн. Также проект предполагает размещение помещений для групповых программ.

В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

- Объект обеспечен инженерными коммуникациями, имеет отдельный вход, собственные лифты, подземный паркинг и теплый переход в основное здание. Модульная планировка позволяет адаптировать пространство под любую концепцию без существенных конструктивных вмешательств, - рассказал Макаров.

Он добавил, что локация, на которой может расположиться спортивный центр, гарантирует высокий потенциальный спрос. Здесь смогут заниматься спортом сотрудники офисного комплекса и жители прилегающих районов.

В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

В центре Донецка может появиться современный спортивный центр с бассейном. Фото: ТГ/Макаров

- Продолжаем формировать готовые инвестиционные продукты с проработанными условиями реализации. Это не только ускоряет запуск новых проектов, но и создает в Республике современную городскую инфраструктуру, востребованную жителями. Работаем, - подытожил Макаров.

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