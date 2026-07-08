Одна из бывших швейных фабрик в ДНР стала площадкой промышленного объекта. Фото: Корпорация развития Донбасса

Бывшая швейная фабрика имени Володарского в Донецкой Народной Республике стала инвестиционной площадкой в качестве промышленного объекта. Площадь участка составляет более 9,5 тысяч квадратных метров.

- Фабрика была основана в 1920 году и изначально специализировалась на производстве одежды. После 1991 года предприятие продолжало работать, неоднократно меняя собственников. С 2014 года производственные цеха были остановлены, - рассказали в Корпорации развития Донбасса.

Там добавили, что на сегодняшний день в реестре Корпорации представлено 145 актуальных инвестиционных площадок.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике представили первое официальное инвестиционное предложение. Его подготовила Корпорация развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР инвесторам выделили земельные участки в аренду без торгов.

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