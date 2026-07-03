В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение. Фото: ТГ/Макаров

В Донецкой Народной Республике представили первое официальное инвестиционное предложение. Его подготовила Корпорация развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров.

- Первым таким объектом стала гостиница «Прага» в центральной части столицы. Инвестору предлагается реконструкция существующего имущественного комплекса общей площадью почти 7 500 квадратных метров либо строительство новой современной гостиницы на этом месте, - рассказал Макаров.

Он добавил, что инвестор сможет воспользоваться режимом свободной экономической зоны и налоговыми преференциями для гостиничной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сохраняют фокус на привлечении инвестиций и создании комфортных условий для работы бизнеса. Власти продолжают оказывать инвесторам комплексную поддержку, чтобы стимулировать запуск новых проектов и развитие ключевых отраслей экономики.

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