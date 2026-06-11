В ДНР инвесторам выделили земельные участки в аренду без торгов

В ДНР разворачивается масштабное строительство. Фото: t.me/krd_dnr

В ДНР продолжают создавать благоприятные условия для инвесторов: Глава Республики Денис Пушилин подписал несколько распоряжений о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса.

Так, в Донецке застройщику «Донецк Строй» выделили земельные участки общей площадью более 41 тысячи квадратных метров - площадка предназначена для масштабного инвестиционного проекта.

В Мариуполе девелоперу ООО «СЗ “ВЕРТИКАЛЬ ФОРТ 2”» предоставлен участок муниципальной собственности площадью 3 225 квадратных метров.

Все проекты находятся на сопровождении Корпорации развития Донбасса. Указы, закрепляющие данные решения, вступают в силу со дня их официального опубликования.

Напомним, что в ДНР разворачивается масштабное строительство жилых домов. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Владимир Дубовка рассказал «КП Донецк» о масштабных планах.

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