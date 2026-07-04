Инвестиционный комитет ДНР одобрил строительство новых домов в Донецке, Макеевке и Мариуполе

На заседании инвесткомитета в ДНР одобрили четыре масштабных проекта по жилищному строительству. Фото: Корпорация развития Донбасса

На заседании инвестиционного комитета в Донецкой Народной Республике одобрили четыре проекта жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Донбасса.

- Возведение нового жилого комплекса в Донецке. Секции построек предусматривают объединение в подземной части стилобатом встроено-пристроенной стоянки автомобилей. Предполагается попеременная этажность: 18-24. Общее количество жилых помещений составит - 1244 квартиры. Объем автостоянки - 381 место, - рассказали в пресс-службе.

На заседании инвесткомитета в ДНР одобрили четыре масштабных проекта по жилищному строительству. Фото: Корпорация развития Донбасса

В Макеевке планируется строительство жилого комплекса высокого стандарта.

- Проект предусматривает возведение 9-этажных многоквартирных жилых домов высокого стандарта качества, которые будут включать в себя 5 блок-секций на 333 квартиры. Концепцией проекта также предусмотрены: благоустройство придомовой территорией, открытое парковочное пространство, встроенные коммерческие помещения и объекты инженерной инфраструктуры, - рассказали в Корпорации развития Донбасса.

На заседании инвесткомитета в ДНР одобрили четыре масштабных проекта по жилищному строительству. Фото: Корпорация развития Донбасса

Современный жилой дом появится в Мариуполе. Согласно документации проекта, в городском округе планируется возведение 18-этажного многоквартирного жилого дома, который будет включать в себя 3 секции и 388 квартир.

А еще многоквартирный жилой дом появится прямиком на побережье Азовского моря.

- В рамках проекта планируется возведение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями в Мариуполе. Здание рассчитано на 16 этажей и будет расположено в двух километрах от береговой линии. Предусмотрено 144 квартиры: 16 студий, 96 однокомнатных и 32 двухкомнатных, - рассказали в пресс-службе.

На заседании инвесткомитета в ДНР одобрили четыре масштабных проекта по жилищному строительству. Фото: Корпорация развития Донбасса

Помимо строительства жилья, участники заседания обсудили создание рабочей группы по координации инвестиционной деятельности в Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР прошел Всероссийский конгресс «Дороги Донбасса – 2026»

Министр транспорта ДНР рассказал подробнее, что представили на конгрессе «Дороги Донбасса - 2026» (подробнее)