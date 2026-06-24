«Донбасс Оперу» включили в программу ремонта на 2028-2030 годы. Фото: ТГ/Макаров

«Донбасс Оперу» включили в программу ремонта на 2028-2030 годы. Здание шесть раз подвергалось обстрелам ВСУ. Повреждения получили фасада, кровля и инженерная инфраструктура.

- Несмотря на все испытания, театр не прекращал работу ни на день. Только в 2025 году здесь состоялось 147 спектаклей, которые посетили более 70 тысяч зрителей, - рассказывает заместитель Председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров. - Многие последствия удавалось устранять оперативно, однако отдельные вопросы требуют дополнительных решений. В конце мая приступили к аварийному ремонту кровли. Работы должны завершиться в начале августа.

Также театру в рамках нацпроекта «Семь» выделили 18 миллионов рублей на современное звуковое оборудование.

Ранее сообщалось, что в Снежном продолжают улучшать городскую инфраструктуру и восстанавливать социальные объекты в рамках народной программы «Единой России» по поручению Главы ДНР. В этом году капитальный ремонт запланирован в 13 социальных учреждениях.

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