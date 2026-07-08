ДНР вошла в число регионов-лидеров по количеству идей для детских игр и игрушек. Фото (архив): Общество «Знание»

Жители Донецкой Народной Республики проявили высокую активность во втором сезоне Всероссийского конкурса «Родная игрушка». В номинации «Идеи игр и игрушек» от региона поступило 202 заявки. Всего на данном этапе организаторы - Общество «Знание» совместно с Движением Первых - приняли более четырех тысяч проектов из всех субъектов Российской Федерации. Конкурс проводится по поручению Президента России в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Как сообщили «КП Донецк» в Российском обществе «Знание» в ДНР, регион вошел в четверку самых активных регионов страны, уступив по числу поданных идей лишь Московской и Самарской областям, а также Москве. Как сообщил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, подавляющее большинство авторов, а это более 96 процентов участников, не являются профессиональными дизайнерами или производителями. Свои концепции представили люди самых разных профессий и возрастов - от восьмилетнего ребенка до 79-летнего пенсионера.

- Несмотря на это разнообразие, у всех заявок есть общий мотив: через игрушку и игру авторы пытаются говорить с ребенком о самом близком - о семье, доме и стране. Впереди - экспертная оценка всех заявок, после которой лучшие проекты получат шанс на создание прототипов и дальнейшую доработку, - сказал он.

В числе участников оказались врачи, юристы, инженеры, а также более 150 воспитателей детских садов и педагогов. Около 17 процентов авторов составили подростки, которые предпочли традиционных персонажей и сказочных героев цифровым гаджетам.

На конкурс принимались текстовые описания, эскизы, чертежи и 3D-модели будущих игрушек. Чаще всего участники предлагали идеи сюжетно-образных игрушек и настольных игр. Главными темами проектов стали единство народов России, семейные ценности, история, культура и герои современности. Около 40 процентов всех заявок так или иначе опираются на народные промыслы, национальные традиции и фольклор. Авторы часто придумывали игры, посвященные достопримечательностям своей малой родины. При этом классические форматы нередко дополняются технологиями: участники предлагали использовать QR-коды и элементы искусственного интеллекта для озвучивания сказок и проведения познавательных викторин.

Впереди конкурсантов ждет многоэтапная экспертная оценка. Специалисты отберут до 40 лучших работ, которые затем рассмотрит жюри для определения 15 победителей в этой номинации. Авторы лучших идей получат поддержку наставников и смогут создать реальные прототипы своих игр и игрушек, которые осенью представят на масштабной выставке. Кроме того, до 14 августа продолжается прием заявок в номинациях для уже готовой продукции и существующих прототипов.

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