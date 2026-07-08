Из Константиновки эвакуировали девочку, потерявшую всю семью из-за удара ВСУ. Фото: Минобороны России

Бойцы «Южной» группировки войск эвакуировали из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике десятилетнюю девочку Софию. Из-за удара украинского дрона по дому она потеряла маму, бабушку и дедушку. Как рассказала сама София, отца своего не помнит.

- Бойцы кормили девочку и охраняли ее дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боев, - рассказали в Минобороны России.

Там уточнили, что девочку бойцы обнаружили при обходе домов. Она пряталась в подвале на окраине города.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Константиновке могут оставаться около тысячи жителей. По словам руководителя Республики, возможность эвакуировать людей в безопасные районы есть. Для этого в регионе уже подготовили пункты временного размещения.

Кроме того, Президент России Владимир Путин поставил задачу провести эвакуацию жителей освобожденной Константиновки.

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