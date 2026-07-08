В ДНР проверили готовность пунктов временного размещения к приему эвакуированных. Фото: ТГ/Емельянов

Заместитель Председателя Правительства ДНР Илья Емельянов проверил готовность пунктов временного размещения к приему эвакуированных. Он осмотрел состояние ПВР в Авдеевке и Ясиноватой.

- Проверили оснащенность необходимым оборудованием, наличие запасов воды, питания, постельных принадлежностей - кроватей, матрасов, комплектов постельного белья. Оценили готовность персонала к круглосуточной работе, - рассказал Емельянов.

Он добавил, что в перспективе необходимо расширять сеть пунктов временного размещения.

Также вице-премьер Республики рассказал, что в регионе делают все, чтобы люди чувствовали внимание и заботу.

Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин поставил задачу провести эвакуацию жителей освобожденной Константиновки.

Также Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Константиновке могут оставаться около тысячи жителей.

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