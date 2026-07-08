Две пары представляют ДНР на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Две пары из Донецкой Народной Республики - Василий Щербаков и Лариса Денисенко, Святослав Хорьяков и Дарья Бобрышева - представят Донецкую Народную Республику на Всероссийском свадебном фестивале, который 8 июля проходит в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС в ДНР.
- Два автомобиля для молодоженов были предоставлены депутатом Волновахского муниципального совета Донецкой Народной Республики Мишиным Александром Геннадьевичем, за что выражаем искреннюю благодарность за оказанную поддержку, - рассказали в пресс-службе.
Молодоженов на таком важном и ярком мероприятии сопровождает представитель Управления ЗАГС ДНР Наталья Мишина.
Ранее корреспондент «КП Донецк» пообщался с парами из ДНР и узнал, что для них значит представлять регион на свадебном фестивале.
Кроме того, сообщалось, что молодая пара дружинников из Донецкой Народной Республики приняла таинство крещения в День семьи, любви и верности.
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