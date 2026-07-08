В поселке Новый Свет идет активное строительство научной площадки «Космос». Фото: Минстрой ДНР

В поселке Новый Свет в Донецкой Народной Республике идет активное строительство научной площадки для детей «Космос». Уже сделаны земляные работы, основание из щебня и асфальта, уложены плиты для дорожек и монтируются ограждения. Об этом сообщили в Министерстве строительства ДНР.

- Сейчас рабочие занимаются установкой металлических конструкций - это будущие качели, лабиринты и навесы. Особое внимание уделено наружному освещению: опоры уже установлены, и вскоре включится яркая подсветка, - рассказали в Минстрое ДНР.

Завершить все работы строители планируют до 31 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что на заседании инвестиционного комитета в Донецкой Народной Республике одобрили четыре проекта жилищного строительства.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР насчитывается более 140 участков под строительство новых объектов.

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