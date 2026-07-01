Две детские научные площадки появятся в ДНР в 2026 году

Национальные проекты меняют городскую среду в ДНР. Фото (архив): ТГ/Лызов

В Донецкой Народной Республике в 2026 году откроются две детские научные площадки - в Амвросиевке и поселке Новый Свет. Как сообщили в Минстрое ДНР, это будут первые площадки такого формата в регионе.

Одна из площадок - «Космос» на улице Кутузова в Амвросиевке - благоустраивается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день здесь уже заложены прочные фундаменты, вымощена плитка, установлены первые конструкции горок, а подготовка игровых покрытий практически завершена. По плану объект должен быть готов к декабрю, однако темпы работ позволяют рассчитывать на более раннее открытие.

На площадках предусмотрены не только привычные элементы - качели и игровые комплексы, - но и специальные научные инсталляции. В ведомстве пояснили, что новые пространства станут местом притяжения для всей семьи.

- Дети смогут играть, учиться и мечтать о звездах, - рассказали в Минстрое Республики.

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