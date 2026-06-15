В ДНР насчитывается более 140 участков под строительство новых объектов. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике на сегодняшний день насчитывается более 140 участков под строительство новых объектов. Об этом сообщили в Корпорации развития Донбасса и добавили, что обновили реестр инвестиционных площадок.

- На данный момент в базе КРД числится 146 актуальных участков под разные виды деятельности. Среди них: жилищное строительство, промышленность, сельское хозяйство, туризм и многое другое. Каждая площадка содержит информацию об инфраструктуре, коммуникациях и возможностях для реализации проекта, - рассказали в пресс-службе Корпорации.

Корпорация развития Донбасса продолжает усовершенствовать инструменты для инвесторов.

Ранее сообщалось, что в кулуарах Петербургского международного экономического форума Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков обратился к инвесторам с предложением запустить в Республике современные производства по глубокой переработке белой глины.

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