ВС РФ разрушают логистические цепочки ВСУ в окрестностях Константиновки. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы Российской Федерации после освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике продолжают разрушать логистические цепочки ВСУ в окрестностях населенного пункта.

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские боевики используют наземные робототехнические комплексы для подвоза провизии в Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке.

Только за последние сутки российские войска уничтожили не менее десяти наземных робототехнических комплексов противника в окрестностях трех населенных пунктов, расположенных рядом с Константиновкой.

Ранее сообщалось, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили автотранспорт украинских боевиков в Краматорске.

Кроме того, сообщалось, что российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции в ДНР. По данным Минобороны России, за прошедшие сутки подразделения группировки войск «Запад» нанесли удары по ВСУ в районах Щурово, Яцковки, Рубцов и Красного Лимана.

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