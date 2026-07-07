В Новом музее Донецкого театра кукол прошла первая экскурсия для зрителей. Фото: Минкультуры ДНР

В Новом музее Донецкого театра кукол прошла первая экскурсия для зрителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры Донецкой Народной Республики.

Там добавили, что юные зрители увидели театральное закулисье и узнали, как рождается магия на сцене.

- Я уверена, что такие мероприятия помогают не только с пользой провести время, но и становятся важным шагом в формировании личности, открывая новые горизонты и интересы. Спасибо нашим зрителям за их интерес и энергию, - рассказала генеральный директор-художественный руководитель театра Ольга Арутинова.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист РФ Зураб Нанобашвили станет руководителем курса в Донецкой музыкальной академии.

Кроме того, сообщалось, что в Мариупольском русском драматическом театре подвели итоги 148-го театрального сезона. Со вступительным словом на соответствующем брифинге выступил исполняющий обязанности генерального директора театра Александр Чайн.

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