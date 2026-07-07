Заслуженный артист РФ станет руководителем курса в Донецкой музыкальной академии. Фото: Донецкая муздрама

В этом году набирается новый курс по специальности «Актерское искусство» при поддержке Донецкого музыкально-драматического театра. Наставником станет заслуженный артист России Зураб Нанобашвили.

Как сообщили в пресс-службе Донецкой муздрамы, в стенах Донецкой государственной музыкальной академии уже состоялась первая консультация для тех, кто хочет стать актером.

- Помимо общих дисциплин гуманитарного цикла, студенты будут изучать актёрское мастерство, сценическую речь, танец, сценическое движение и сценическое фехтование, у них обязательно будет вокальный класс, а также многие другие специализированные дисциплины, - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Донецкая филармония завершила 94-й симфонический концертный сезон. Завершением стал яркий концерт «Симфонический оркестр «На бис!»: от классики до рока», который представили на сцене Центра славянской культуры.

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