В ДНР группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Доброполья, Анновки, Шиловки, Новофедоровки, Светлого и Сергеевки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, противник за сутки потерял до 310 человек личного состава, две бронемашины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожают укрытия ВСУ в Алексеево-Дружковке в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы не позволяют, ранее отошедшим с окраин Константиновки боевикам ВСУ, создавать новые рубежи обороны.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации ведут наступление в направлении Голубых озер в Донецкой Народной Республике.

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