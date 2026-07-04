МО РФ предлагает Украине передать тела погибших боевиков ВСУ в Константиновке

Минобороны России предложило украинской стороне прекратить обстрел Константиновки 6 июля с 12:00 до 18:00 (архивное фото) Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Российской Федерации предлагает Украине передать тела погибших украинских боевиков в Константиновке Донецкой Народной Республики. Населенный пункт полностью перешел под контроль Вооруженных сил России.

- В этих целях предлагается с 12.00 мск до 18.00 мск 6 июля 2026 года украинской стороне прекратить обстрел города Константиновки, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там предложили Украине проинформировать о своем решении российское командование по имеющимся каналам спецслужб. Украинской стороне дали время до 12:00 по московскому времени 5 июля 2026 года.

Ранее министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооруженных сил России с освобождением Константиновки.

Кроме того, сообщалось, что Президент России Владимир Путин поставил задачу провести эвакуацию мирных жителей Константиновки. В освобожденном населенном пункте остаются граждане.

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