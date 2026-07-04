Чертков наградил победителей спартакиады среди ветеранов боевых действий в ДНР. Фото: ТГ/Чертков

Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков наградил победителей спартакиады среди ветеранов боевых действий. Среди участников соревнований были и те, кто удостоен медалей за отвагу и мужество. Теперь к ним добавились и спортивные достижения.

- Хочу отметить: сегодняшнее мероприятие - не разовое событие. Это часть большой системной работы, в которую включены и правительство, и муниципалитеты, и профильные организации, - сказал Чертков.

Премьер-министр ДНР добавил, что в Республике создают максимально комфортные условия для возвращения ветеранов к гражданской жизни.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике разрабатывают программу развития адаптивного спорта, реабилитации и подготовки кадров для работы с участниками СВО и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Программа является совместной разработкой регионального отделения Народного фронта с Правительством Республики.

Кроме того, сообщалось, что в ДНР в День ветеранов боевых действий организовали турнир по мини-футболу.

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