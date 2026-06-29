Ветераны боевых действий приняли участие в первенстве по нардам в Донецке. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны-адресы филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР приняли участие в первенстве по нардам среди мужчин и женщин. Состязание прошло в Донецке и было призвано не только выявить сильнейших игроков, но и способствовать укреплению духа, развитию логического мышления.

Как сообщили в пресс-службе филиала фонда, в зале царила атмосфера соперничества и взаимного уважения.

- Было очень приятно провести время в такой дружеской обстановке. Нарды - это не просто игра, это возможность отвлечься от повседневных забот, пообщаться с единомышленниками и испытать свои силы. Здесь собрались люди, которые прошли через многое, и каждая партия - это маленький бой, где нужно проявить не только ум, но и характер, - сказал один из участников первенства.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий, которые находятся на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества».

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прошла через самые горячие точки»: Как медик из Донецка Валерия Кузнецова спасала раненых бойцов

Ветеран СВО из ДНР Валерия Кузнецова стала соцкоординатором фонда «Защитники Отечества» (подробнее)