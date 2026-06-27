«Прошла через самые горячие точки»: Как медик из Донецка Валерия Кузнецова спасала раненых бойцов

Профессиональный медик и ветеран боевых действий, Валерия Кузнецова сегодня - социальный координатор. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В Казани проходит чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди ветеранов СВО, объединивший героев со всех уголков России. Одна из участниц чемпионата - уроженка Донецка Валерия Кузнецова. Историю этой невероятной женщины рассказали в филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Все началось с профессии, которую Валерия выбрала осознанно: она окончила Донецкое медицинское училище и работала медсестрой.

В июле 2014 года Валерия Кузнецова устроилась волонтером в Первый военный госпиталь ДНР, где оказывала помощь раненым бойцам. Когда микрорайон шахты Абакумова обстреляли ВСУ, она отправилась на блокпост, чтобы оказывать медицинскую помощь, и так вошла в состав Народного ополчения Донбасса.

Валерия оказывала первую медицинскую помощь прямо на передовой. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В мае 2015 года получила первое тяжелое ранение. Полгода лечения в ДОКТМО и военном госпитале могли бы стать точкой, после которой хочется тишины и покоя. Но даже там Валерия продолжала помогать другим раненым ребятам. Ее внутренний компас не сбился: если ты можешь быть полезен - будь.

До мая 2025 года Валерия служила в батальоне «Восток».

- На протяжении этих долгих лет женщина прошла через самые горячие точки пылающего Донбасса: Спартак, Донецкий аэропорт, Пески, Авдеевка и другие, - рассказали в филиале фонда.

На протяжении долгих лет службы Валерия Кузнецова прошла через самые горячие точки пылающего Донбасса. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

За годы службы она была удостоена высоких наград - медалей «За спасение погибавших» и «За отвагу», Георгиевского креста IV степени и Ордена Николая Чудотворца.

За годы службы Валерия была удостоена высоких наград. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Один из самых трудных и ярких эпизодов ее службы произошел 2 марта 2022 года под Мариуполем. Батальон попал в окружение, раненых было много, техника разбита. Валерия оказывала первую медицинскую помощь прямо на передовой. Когда появилась возможность эвакуироваться, она отказалась ее использовать: не могла оставить своих.

- В тяжелых условиях боя, когда было много раненых, я организовала пункт первой медицинской помощи, - вспоминает она.

Сегодня Валерия Кузнецова - социальный координатор. В фонд «Защитники Отечества» она пришла по совету сослуживца, встала на сопровождение как ветеран, а затем поняла: она может быть и здесь по-настоящему полезна. Теперь женщина помогает членам семей погибших и пропавших без вести бойцов, ветеранам боевых действий - и многим из них она знакома лично, потому как прошла с ними один и тот же боевой путь.

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