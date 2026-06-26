В ДНР прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В Донецкой Народной Республике прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий, которые находятся на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества». Подобрать место работы помогают сотрудники службы занятости.

- В мероприятии приняли участие ветераны из всех районов города. Сотрудники Службы занятости сформировали перечень предложений, ориентируясь не на формальные критерии, а на реальный опыт и квалификацию соискателей, - рассказали «КП Донецк» в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

В ДНР прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

К участникам ярмарки вакансий обратилась руководитель филиала фонда Марина Соловарова.

- Цель сегодняшней встречи - создать для вас, адресатов нашего филиала, прозрачные и доступные условия трудоустройства, гарантировать реализацию ваших трудовых прав и обеспечить социальную защищенность. Надеюсь, что ярмарка вакансий станет эффективным инструментом в решении вопросов профессиональной адаптации, - сказала Соловарова.

Более 40 соискателей получили детальные сведения о свободных рабочих местах от 13 ведущих работодателей региона. Работодатели предложили ветеранам боевых действий стабильную занятость, достойную оплату труда и полный пакет социальных гарантий.

В ДНР прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

- В ходе ярмарки у ветеранов была возможность лично пообщаться с представителями работодателей - обсудить график, условия труда, перспективы профессионального и карьерного роста, - рассказали в пресс-службе филиала фонда.

Также во время ярмарки вакансий рядом с подопечными фонда находятся социальные координаторы, которые помогают разобраться во всех тонкостях и деталях.

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