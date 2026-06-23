Ветераны боевых действий из ДНР отправились в Казань на чемпионат «Абилимпикс». Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Ветераны боевых действий из Донецкой Народной Республики отправились на чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» в Казань, который пройдет с 26 июня по 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.

Там уточнили, что ветераны смогут попробовать свои силы в семи демонстрационных компетенциях, в числе которых «Промышленная робототехника», «Монтаж радиоэлектронной аппаратуры», «Архитектор будущего - нейросетевое искусство» и другие.

- Десять ветеранов-защитников Родины из Донецкой Народной Республики отправились в Казань, где они представят свои навыки по различным дисциплинам в рамках чемпионата. Каждый из них настроен на победу, и команда филиала фонда «Защитники Отечества» желает ребятам достижения наивысших результатов, - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ветеран боевых действий провел урок мужества для молодежи Харцызска.

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