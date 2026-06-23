Ветеран боевых действий провел урок мужества для молодежи Харцызска

Ветеран боевых действий из Донецкой Народной Республики Эдуард Ширков провел урок мужества в молодежном центре Харцызска. Об этом сообщили в пресс-службе филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР.
- Эдуард Анатольевич с глубоким волнением и искренностью поделился своими воспоминаниями о службе, о долге перед Родиной и о тех ценностях, которые он считает незыблемыми. Он вспоминал, как много раз при доставке боеприпасов на передовую попадал под артиллерийский обстрел, но бесперебойная работа наших бойцов всегда была важнее собственной жизни, - рассказали в пресс-службе.
Ребята в свою очередь задавали вопросы ветерану боевых действий, а он терпеливо и обстоятельно отвечал на них.
Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству», организованная Обществом «Знание» и государственным фондом «Защитники Отечества» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
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