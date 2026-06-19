Современные аппараты с индивидуальной настройкой: Как в ДНР обеспечивают полноценную слуховую реабилитацию для ветеранов СВО

В ДНР продолжается системная работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

В ДНР продолжается системная работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Важным шагом в этом направлении стало сотрудничество регионального филиала фонда «Защитники Отечества» и Национального медицинского исследовательского центра отоларингологии (НМИЦО). В результате совместной работы ветеранам, которые потеряли слух в ходе боевых действий, начали выдавать современные слуховые аппараты.

В ДНР продолжается системная работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

19 июня на базе медицинского учреждения в Донецке три ветерана, состоящие на сопровождении в филиале фонда, получили долгожданные устройства. Они помогут существенно улучшить качество жизни мужчин, вернув им связь с окружающим миром и облегчив общение с родными и близкими.

Перед вручением аппаратов специалисты НМИЦО тщательно проверили состояние слуха каждого пациента. Уже на основании полученных данных подбирались устройства, которые максимально соответствуют индивидуальным особенностям снижения слуха у каждого ветерана.

В ДНР продолжается системная работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

- Современные аппараты обладают высокой степенью шумоподавления и четкой передачей речи, что критически важно для полноценной реабилитации. Теперь ветераны смогут не только слышать бытовые звуки, но и уверенно общаться в шумных местах, - отметили в филиале фонда.

Процесс настройки оборудования проходил в присутствии самих ветеранов: это позволило добиться максимального комфорта и корректной работы устройств. Кроме того, врач подробно разъяснила правила использования аппаратов и ухода за ними. Такой детальный подход поможет гарантировать долгосрочный эффект от реабилитации и быстро адаптировать пациентов к новым условиям жизни.

В ДНР продолжается системная работа по медицинской и социальной реабилитации ветеранов боевых действий. Фото: t.me/fond_ZO_DPR

Представители фонда подчеркивают, что возвращение слуха - это не только медицинская, но и глубокая социальная и моральная поддержка. Для ветеранов возможность вновь слышать вокруг себя звуки и голоса становится мощным стимулом для дальнейшего восстановления и интеграции в мирную жизнь.

- Каждый возвращенный слух - это шаг к справедливости по отношению к тем, кто пожертвовал своим здоровьем ради безопасности Родины, и прямое доказательство того, что общество помнит о подвиге своих героев, - отметили в государственном фонде.

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