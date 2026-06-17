«Дед боролся с фашизмом, и я снова это делаю»: Ветеран СВО из ДНР Роман Картамышев рассказал школьникам о цене мира и важности единства

В рамках акции «Служу Отечеству» на базе одной из донецких школ состоялся «Урок мужества». Фото: Российское общество «Знание»

В Донецкой Народной Республике стартовала патриотическая акция «Служу Отечеству», организованная Обществом «Знание» и государственным фондом «Защитники Отечества» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Ее цель - наладить открытый диалог между ветеранами и участниками специальной военной операции и подрастающим поколением. Ключевыми событиями программы станут дни воинской славы и памятные даты, а сами встречи пройдут в том числе в рамках летней оздоровительной кампании.

В рамках акции «Служу Отечеству» на базе одной из донецких школ состоялся «Урок мужества». Фото: Российское общество «Знание»

Одной из первых стала встреча школьников ДНР с ветераном СВО Романом Картамышевым. Его биография - пример того, как гражданский долг может стать делом жизни: до февраля 2022 года он работал слесарем по ремонту автомобилей, а затем ушел защищать Родину. Роман служил в штурмовой роте 105-го полка, его взвод участвовал в освобождении Мариуполя. Один из самых трогательных эпизодов, который навсегда остался в его памяти, - когда девочка из освобожденного города испекла на открытом огне небольшой торт для бойцов, выразив так им свою признательность.

В августе того же года при штурме укрепрайона ВСУ в Марьинке Роман получил тяжелое ранение. Эвакуация была сложной, существовала реальная угроза ампутации. Но благодаря усилиям донецких врачей и длительной реабилитации ему удалось сохранить ноги. Сегодня ветеран передвигается с помощью палочки и с большой теплотой говорит о медиках:

- Медики тоже герои, которые спасают наши жизни каждый день.

В рамках акции «Служу Отечеству» на базе одной из донецких школ состоялся «Урок мужества». Фото: Российское общество «Знание»

Особое место в рассказе ветерана заняла семейная история: оказалось, что его дед после тяжелого ранения в годы Великой Отечественной войны проходил реабилитацию в той же больнице, что и внук. Для Романа это совпадение стало важным символом преемственности поколений:

- Дед боролся с фашизмом, прошло восемьдесят лет, и я снова это делаю. Хочется, чтобы в вашем будущем этого уже не было.

На встрече с донецкими школьниками Роман Картамышев говорил не только о боевых эпизодах, но и о переменах во внутреннем мире человека, когда он сталкивается с серьезными испытаниями. Он делился историями о командной работе на передовой, где взаимовыручка и сплоченность становились вопросом жизни и смерти.

- Настоящая дружба рождается там, где каждый готов подставить плечо, где ценят не силу, а надежность и готовность прийти на помощь в любую минуту, - подчеркнул ветеран.

В рамках акции «Служу Отечеству» на базе одной из донецких школ состоялся «Урок мужества». Фото: Российское общество «Знание»

Вместе с лектором Общества «Знание» дети обсудили, что мужество проявляется не только на поле боя, но и в повседневной жизни, в самых разных профессиях. Герой акцентировал, что в каждом человеке скрыт огромный потенциал, а умение нести ответственность и действовать в команде - навыки, важные и в военной, и в гражданской жизни.

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