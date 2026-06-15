«Я делал то, что должен был»: Евгений Комисарук из ДНР рассказал о своем боевом пути и о двух тяжелых ранениях

Ветеран боевых действий из ДНР Евгений Комисарук. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике продолжает рассказывать боевые истории ветеранов спецоперации. Одним из подопечных стал Евгений Комисарук. Он родился в Снежном. После того, как получил специальность слесаря-инструментальщика начал работать на Снежнянском машиностроительном заводе. После чего женился. А еще позднее они вместе с супругой стали молодыми родителями.

В феврале 2022 года мужчина вступил в ряды Вооруженных сил России.

- Из обычного, спокойного семьянина, далекого от армейских будней, я превратился в защитника. Служил в гранатометном взводе. Обычный рядовой, без званий и регалий, я исполнял свой долг - шел в бой, осознавая всю тяжесть риска. Боевые действия безжалостны как к опытным, так и к новичкам, которым приходится особенно нелегко, - рассказал Комисарук.

Ветеран боевых действий из ДНР Евгений Комисарук. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

В апреле 2022 года ветеран получил тяжелое огнестрельное ранение в грудь.

- Казалось, это конец военной карьере, но я нашел в себе силы вернуться в строй. Однако судьба уготовила новое испытание. В октябре 2022 года, при освобождении поселка Красногоровка, получил еще одно ранение, - говорит мужчина.

После этого начался путь долгой реабилитации.

- Врачи боролись за мою жизнь и здоровье, но военно-врачебная комиссия вынесла суровый приговор - увольнение. Пришлось навсегда забыть о карьерном росте и предложении стать заместителем командира взвода. Уволившись со службы, я не пал духом, - продолжил Комисарук.

Пройдя путь реабилитации, ветеран продолжил работу на заводе. Чуть позже он узнал о фонде «Защитники Отечества» и обратился за помощью.

- На сегодняшний день Евгению уже оформлен статус ветерана боевых действий. Когда ему предложили придать огласке его историю, он отказался, бросив фразу, которая дорогого стоит: «Я делал то, что должен был. Не ради наград». И все же одна награда у него есть - она не прикалывается к кителю и не вписывается в приказы. Это глубокая благодарность земляков, ради которых он когда-то шагнул под пули, - рассказала социальный координатор фонда Елена.

Комисарук уже успел пройти оздоровление в санатории «Сакрополь» и принял участие в познавательной экскурсионной поездке в город-герой Севастополь.

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