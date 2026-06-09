«Передвигаясь по окопу, услышал звук приближающегося снаряда»: Ветеран боевых действий из ДНР Александр Пинчук потерял руку, но несмотря на это не упал духом

Ветеран боевых действий Александр Пинчук. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республики продолжает помогать ветеранам боевых действий. По совету своих сослуживцем за поддержкой решил обратиться и Александр Пинчук.

Боевой путь мужчины начался еще в 2015 году. Тогда он вступил в ряды Народной милиции ДНР. Александр прослужил в батальоне «Восток» до 2017 года.

- На своем воинском пути я побывал во многих горячих точках. В Авдеевской промзоне в 2017 году получил ранение, которое лишило меня руки. Передвигаясь по окопу, услышал звук приближающегося снаряда, а очнулся уже в госпитале. На службе я обрел много новых друзей, и благодаря боевым товарищам не отчаялся после ранения. Ребята оказали мне тогда мощную поддержку, и мы продолжаем поддерживать связь, - рассказал ветеран боевых действий.

Ветеран боевых действий Александр Пинчук с боевыми товарищами. Фото: Филиал фонда «Защитники Отечества» в ДНР

Он также добавил, что за время службы запоминающихся случаев было много, но в обстановке боевых действий Александр не придавал этому значения.

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Юлия в свою очередь рассказала, какая помощь была оказана мужчине.

- После того как Александр обратился в филиал фонда, мы помогли ему оформить удостоверение ветерана боевых действий. Также в процессе подготовки находятся документы для прохождения ВВК. Предлагали принять участие в программе по адаптации жилья, но ветеран отказался. Ветеран также выразил желание принять участие в соревнованиях по Кибатлетике, - рассказала Юлия.

Сейчас Александр находится на пенсии и проводит время со своими родными.

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