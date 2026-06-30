В ДНР разрабатывают программу развития адаптивного спорта для участников СВО. Фото: Народный фронт ДНР

В Донецкой Народной Республике разрабатывают программу развития адаптивного спорта, реабилитации и подготовки кадров для работы с участниками СВО и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Программа является совместной разработкой с Правительством Республики.

- Народный фронт предложил создать интерактивную спортивную карту региона. По сути, это будет единый реестр объектов, где будет сразу видно доступны они для людей с инвалидностью или нет. Это поможет и организаторам мероприятий, и самим ребятам выбирать удобные для занятий площадки. Параллельно готовимся к паспортизации социальных объектов. Проверим, есть ли проблемы с доступностью. Поймем, что еще необходимо сделать, - рассказал Председатель Правительства ДНР Андрей Чертков.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий приняли участие в первенстве по нардам в Донецке.

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