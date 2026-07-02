В ДНР в День ветеранов боевых действий организовали турнир по мини-футболу. Фото: «Народная Дружина»

В День ветеранов боевых действий в Донецкой Народной Республике провели турнир по мини-футболу, в котором приняли участие команды Федерального государственного органа, Отдельного добровольческого батальона, Боевого подразделения, Добровольческого корпуса, Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, «Народной Дружины».

- Футболисты встретились в равных матчах, чтобы отметить эту дату. По итогам турнира лучшие из лучших были награждены брендированной продукцией, - рассказали в пресс-службе «Народной Дружины» в ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике прошла масштабная ярмарка вакансий для ветеранов боевых действий, которые находятся на сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества». Подобрать место работы помогают сотрудники службы занятости. А ветеранов весь путь сопровождают социальные координаторы фонда.

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