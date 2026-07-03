В августе в ДНР определятся с перечнем школ, которые будут работать очно

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Донецкой Народной Республике в августе определятся с перечнем школ, в которые обучение будет проходить в очном формате. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.
- На данный момент воздержимся от анонсов. Решение по данному вопросу будет приниматься штабом обороны в августе. Делать прогнозы за два месяца до заседания штаба считаю преждевременным, - сказал Трофимов.
Ранее сообщалось, что В Шахтерском округе ДНР продолжаются масштабные восстановительные работы при поддержке региона-шефа - Сахалинской области. Сейчас основные силы направлены на обновление объектов социальной инфраструктуры - школы №11 и Центральной районной больницы.
Кроме того, сообщалось, что в Мариуполе восстанавливают среднюю школу, в которой не было ремонта с 1973 года. В настоящее время специалисты осуществляют замену систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения.
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