Сахалинская область ремонтирует школу и больницу в Шахтерске

В Центральной районной больнице ведется ремонт кровли детского инфекционного отделения. Фото: Администрация Шахтерского округа

В Шахтерском округе ДНР продолжаются масштабные восстановительные работы при поддержке региона-шефа - Сахалинской области. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Шатов.

Сейчас основные силы направлены на обновление объектов социальной инфраструктуры - школы №11 и Центральной районной больницы.

На территории школы сразу несколько бригад ведут штукатурные работы. Отдельный акцент сделан на сохранении исторического облика здания: реставратор восстанавливает советский барельеф. Также большое внимание уделяют устройству подпорной стенки - она обеспечит устойчивость грунта и позволит грамотно организовать систему водоотведения.

Параллельно идет строительство нового спортивного стадиона и площадок. Уже выполнены первые этапы: уплотнен грунт и отсыпан первый слой щебня. Проект предусматривает четкое зонирование стадиона и установку тренажеров.

Тем временем в Центральной районной больнице ведется ремонт кровли детского инфекционного отделения. Строители уже демонтировали старый шифер и приступили к полной замене стропил. Следующими этапами станут утепление и гидроизоляция, после чего кровлю покроют новым металлическим профлистом. В детском отделении также установят 53 новых стеклопакета.

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