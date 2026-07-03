Строители из Кузбасса завершают восстановление многоквартирного дома в Горловке. Фото: Администрация Горловки

В Горловке завершается восстановление многоквартирного дома. На объекте работы выполняют строители из Кузбасса. Об этом сообщили в Администрации Горловки.

- Кузбасские строители выполнили комплексный капитальный ремонт: усилили несущие конструкции, восстановили балконный периметр, отремонтировали внутренние помещения, заменили окна и межкомнатные двери, - рассказали в Администрации городского округа.

Там уточнили, что специалисты планируют завершить работы уже до конца июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев с рабочим визитом побывал в Ясиноватском муниципальном округе, где проверил восстановление объектов.

Кроме того, сообщалось, что на Ленинградском проспекте в Мариуполе строители восстанавливают многоэтажный жилой дом. Здание получилось серьезные повреждения в ходе боевых действий.

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