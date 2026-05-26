В Горловке продолжается восстановление Парка культуры и отдыха имени Горького. Фото: ЕР ДНР

Парк имени Горького в Горловке активно преображается. Его восстанавливают по проекту «Формирование комфортной городской среды» - части нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект реализуют «Единая Россия» вместе с Минстроем России.

Как сообщили в ЕР ДНР, это одно из самых любимых мест отдыха горловчан. Сейчас территорию постепенно обновляют, чтобы сделать ее удобной, современной и уютной для прогулок, отдыха и семейного досуга.

В парке меняют системы водоснабжения, водоотведения и электрики, укладывают новую брусчатку, обустраивают зоны отдыха. Для детей уже появилась современная игровая площадка с безопасным покрытием. Также здесь создают велодорожки, устанавливают новое освещение, ремонтируют аркаду и обновляют ограждения.

Особое внимание уделяют восстановлению фонтанов и инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что по Народной программе «Единой России» в 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

