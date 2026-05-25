В ДНР построят 29 модульных ФАПов и амбулаторий в 2026 году. Фото (архив): ТГ/Пушилин

По Народной программе «Единой России» в 2026 году в Донецкой Народной Республике построят 29 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Капитальный ремонт начали еще на десяти медицинских объектах - это девять поликлиник и одна амбулатория. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин на оперативном совещании.

Напомним, что врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) вернули к полноценной жизни 14-летнего подростка из Макеевки, который получил тяжелейшие травмы после падения из окна четвертого этажа. В результате несчастного случая юноша получил перелом позвоночника, раздробление костей обеих рук и ушиб легких.

Кроме того, министр здравоохранения ДНР Константин Масников открыл новое приемное отделение нейрохирургической службы в республиканской больнице имени Калинина. Работы сделали на деньги регионального бюджета.

