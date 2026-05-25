Денис Пушилин поставил задачи новому руководителю администрации Главы ДНР.

Глава ДНР Денис Пушилин провел рабочую встречу с Александром Гончаровым, который возглавил администрацию Главы и Правительства Донецкой Народной Республики. Приветствуя нового руководителя, Пушилин отметил его весомый управленческий опыт и глубокое понимание внутренней структуры ведомства.

- У вас достаточно опыта, компетенций, у вас выстроены коммуникации со всеми ведомствами, министерствами, муниципалитетами. Вы человек не новый в администрации, вы понимаете все внутреннее устройство администрации, поэтому на новой должности, думаю, вы абсолютно точно справитесь, - сказал Глава ДНР.

Первой и приоритетной задачей, которую Денис Пушилин поставил перед новым руководителем администрации, является проведение всестороннего кадрового аудита. Необходимо убедиться, что каждый специалист находится на своем месте и работает с максимальной отдачей. Внутри структуры должна быть выстроена жесткая, понятная вертикаль управления, гарантирующая быстрое и качественное решение всех возникающих вопросов.

Второе ключевое направление работы - наладка тесного взаимодействия между различными государственными органами и муниципалитетами.

- Потому что все должны двигаться в единой системе ценностей, в едином понимании приоритетов, в едином понимании стратегических задач, которые стоят от Президента Владимира Путина: к 2030 году Донецкая Народная Республика должна выйти на среднероссийские показатели, - констатировал Глава ДНР.

Третья задача касается сохранения и наращивания темпов реализации социально значимых проектов, находящихся под кураторством администрации. Особое внимание поручено уделить всесторонней поддержке деятельности фонда «Защитники Отечества», развитию Центра компетенций и ряду других стратегических инициатив. За каждым проектом должны быть закреплены персонально ответственные лица, что позволит своевременно выявлять риски и добиваться результатов, которые будут наглядны, понятны и ощутимы в повседневной жизни граждан.

- Для меня большая честь работать в команде региона. И могу вам гарантировать, что все задачи и цели будут выполнены максимально качественно и в максимально сжатые сроки, - сказал Александр Гончаров.

Напомним, что Александр Гончаров был назначен на должность руководителя администрации Главы и Правительства ДНР с 22 мая 2026 года. Указ подписал Глава ДНР Денис Пушилин. Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации Главы и Правительства ДНР.

Руководитель Администрации Главы ДНР переходит в Минпромторг России

Пушилин рассказал о кадровых изменениях в структуре Администрации Главы и Правительства ДНР (подробнее)